Виктор Орбан - лишь один из 27 европейских лидеров.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан взялся блокировать движение Украины в Европу, говоря, что якобы венгры против этого, впрочем "венгры - это далеко не вся Европа", заявила заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук.

"Орбан взялся блокировать движение Украины в Европу. Говорит, что венгры против. При всем уважении, венгры - это далеко не вся Европа, это лишь 2% населения ЕС. А Орбан лишь один из 27 европейских лидеров", - отметила она вTelegram-канале.

В то же время Верещук добавила, что здесь стоит признать, что "противники вступления Украины в ЕС могут быть не только среди венгров". "Они могут бояться конкурента. Мы же предлагаем партнерство, от которого, в конце концов, выиграют все", - написала представительница ОП.

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Она отметила, что "история и время на нашей стороне". "К счастью, наше движение в Европу не зависит от отдельных личностей. Это тектоническое движение, которое перемелет все на своем пути. В конце концов, эти одиннадцать лет войны именно об этом. И нас никто не остановит. Ни Россия, ни Орбан", - написала Верещук.

Блокирование Орбаном вступления Украины в ЕС - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее Орбан отметил, что считает войну проблемой на пути стремления Украины вступить в Европейский Союз.

У Орбана спросили, что убедит его прекратить блокировать открытие первого кластера для переговоров о вступлении Украины в ЕС. "Война является проблемой. Если бы мы интегрировали Украину в Европейский Союз - мы бы интегрировали войну. И мы бы не хотели быть вместе в одном сообществе со страной, которая находится в войне и представляет неизбежную угрозу для нас.

Потому что если страна-член Европейского Союза в войне - это означает, что Европейский Союз в войне. Нам это не нравится", - подчеркнул Орбан.

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