В Славянск отправили резервный батальон Национальной Гвардии

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Николай Величкович, сообщает Департамент связей с общественностю МВД Украины.

В составе батальона – 350 бойцов из числа резервистов, прошедших подготовку в учебном центре Новые Петровцы и членов Самообороны Майдана.

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«Сегодня в 9.00 утра по батальону была объявлена мобилизация, в настоящее время бойцы прибывают на пункты сбора, проходят инструктаж и получают обмундирование и оружие», - отметил Величкович.

«Основная задача батальона – пресекать террористические проявления, локализовать очаги сепаратизма и контролировать ситуацию в регионе», - подчеркнул замесститель министра.