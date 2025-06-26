Вероятно, кроме россиян и китайцев, других иностранцев там будет не очень много.

В Северной Корее состоялось торжественное открытие курорта "мирового класса", ориентированного на иностранных туристов. Как пишет The Guardian, в первую очередь там ждут россиян.

Курорт "Вонсан-Кальма" расположен на восточном побережье КНДР на окраине города Вонсан. Помимо четырехкилометрового пляжа, здесь выстроены несколько десятков отельных корпусов, торговые центры с ресторанами, есть аквапарк и другие элементы современного курортного городка. Курорт, рассчитанный на одновременный прием до 20 тыс. туристов, должен заработать 1 июля.

Северокорейские власти устроили пышное торжественное открытие курорта с фейерверками и массой высокопоставленных гостей, включая диктатора Ким Чен Ына с дочерью-наследницей престола. Также на церемонию позвали российского посла, поскольку Пхеньян рассчитывает на большой поток именно российских туристов.

Видео дня

На днях стало известно, что российская авиакомпания Nordwind обратилась в Росавиацию с запросом разрешить ей выполнять по два регулярных рейса в неделю из Москвы в Пхеньян.

Как и положено тоталитарной диктатуре, место для курорта выбрали достаточно специфическое – совсем недалеко расположен ракетный полигон, где Ким Чен Ын недавно наблюдал очередной пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом ньюансе ранее писали российские СМИ.

Также на спутниковых снимках хорошо видно, что впритык к аллее с гостиничными многоэтажками расположен крупный аэропорт, который также вряд ли поспособствует комфортному отдыху.

Жизнь в Северной Корее

Как писал УНИАН, в КНДР есть только один пользователь игрового сервиса Steam. Считается, что им, скорей всего, является Ким Чен Ын, чья любовь к современной западной культуре хорошо известна.

Также мы рассказывали, как выглядит жизнь рядовых школьников в Северной Корее. Их учебные будни полны почти ритуального поклонения правителю и тяжелого труда вместо нормальных уроков.

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