Он считает, что тот идет по пути Брежнева.

Новая гонка вооружений может привести к краху режима кремлевского правителя Путина - подобно тому, как она в свое время привела к распаду Советского Союза.

Об этом в интервью заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает n-tv. По его словам, Кремль ведет очень дорогую войну против Украины, а также угрожает всему Западу, таким образом заставляя его увеличивать свои расходы на оборону:

"Путин должен понять, что он идет по пути Брежнева. Он сам когда-то сказал, что Советский Союз развалился, потому что тратил слишком много на вооружение, и сейчас он делает то же самое. Из экономики размером с Техас Путину придется выжать еще больше средств на оборону. Надеемся, с таким же результатом для режима, но быстрее".

Новая гонка вооружений

Обострение стратегического соперничества между Западом и Российской Федерацией стремительно усилилось после полномасштабного вторжения в Украину. Оно охватывает развитие ядерного, гиперзвукового и кибероружия, а также дроновых технологий.

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Как и во время Холодной войны, новая гонка вооружений истощает экономики. В 1980-х именно гонка в сфере вооружений стала одной из причин краха СССР.

Напомним, после двухдневных переговоров в Гааге 32 страны НАТО согласились с предложенной президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом целью - тратить 5% ВВП на оборону.

Также во время саммита Североатлантического Альянса стало известно о планах Великобритании приобрести 12 многоцелевых истребителей пятого поколения F-35A, способных нести ядерное оружие.

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