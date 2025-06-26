Президент отходит от попыток апеллировать к совести партнеров.

На саммите НАТО, который состоялся вчера в Нидерландах, президент Украины впервые за долгое время появился в чем-то более-менее похожем на формальный деловой костюм. Это свидетельствует об изменении тактики украинского лидера в его общении с президентом США Дональдом Трампом, заявил в эфире "Еспресо" ветеран украинской дипломатии, бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

Комментируя итоги 12-дневной ирано-израильской войны и американских ударов по Ирану, дипломат констатировал, что сегодня в мире действует "право силы", и именно из этого должна исходить Украина в своей борьбе за существование.

"Украине уже не надо бить на эмоции. Потому что, к большому сожалению, эмоции не работают. Надо показывать свои результаты, успехи. Я так понял, что президент Украины сейчас так переформатировался не только внешне - дресс-код поменял - но и показал успехи Украины, что Россия продвигается не так, как говорит", - заявил Чалый, имея в виду момент встречи Трампа и Зеленского, когда украинский президент на фотографиях объяснил собеседнику, что на самом деле происходит на фронте.

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По мнению дипломата, это правильный подход: Украина должна показывать, что она "реально победит".

"Это наш нарратив должен быть. И путинский блеф - что он может много еще захватить в Украине - мы должны все это перетерпеть, пережить и на осень где-то показать миру, что совершенно не такой будет ход событий, как хочется Путину", - добавил Чалый.

Встреча Зеленского и Трампа в Гааге

Как писал УНИАН, еще до встречи с Зеленским, на которую тот пришел в черном костюме, вместо традиционного в последние годы "милитари", Трамп назвал украинского президента "хорошим парнем".

На закрытой встрече лидеров стран НАТО Трамп также заявил, что он попытается "что-то сделать в отношении Украины", потому что эта война "вышла из-под контроля".

Также он довольно жестко высказался в адрес Путина, допустив, что у того могут быть территориальные амбиции и за пределами Украины.

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