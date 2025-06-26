Новые флагманские планшеты первыми получат 3 нм систему-на-чипе Apple M5.

В сети появились подробности о следующем флагманском iPad – iPad Pro на M5. По данным MacRumors, в Южной Корее уже началось массовое производство OLED-экранов для нового планшета. Это указывает на то, что его релиз может состояться раньше ожидаемого – уже в октябре или ноябре.

Samsung Display и LG уже приступили к серийному выпуску OLED-панелей. В отличие от прошлогодней серии, где Samsung производила панели только для 11-дюймового iPad Pro, а LG – для 13-дюймового, теперь обе компании будут поставлять панели обоих форматов, что, вероятно, связано со стремлением Apple ускорить производство и обеспечить стабильную цепочку поставок.

Таким образом, осенью от Apple ожидается обновление iPhone, Apple Watch, AirPods Pro и новые iPad Pro на Apple M5. Также ходят слухи о AirTag 2-го поколения. Смарт-метка вышла весной 2021-го и с тех пор не получила ни одного обновления.

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Подробностей об iPad Pro на M5 пока немного. Известно, что новые планшеты первыми получат 3 нм систему-на-чипе Apple M5. Эксперты ожидают существенный прирост вычислительной и графической производительности по сравнению с M4.

В последний раз iPad Pro M4 обновлялся в мае 2024 года. Он стал первым планшетом Apple с OLED-дисплеем. А корпус устройства стал самым тонким, который когда-либо был в iPad – всего 5,1 мм.

Ранее авторитетный Apple-инсайдер опубликовал дорожную карту развития iPhone до 2030 года. Ожидается, что яблочные телефоны пройдут три этапа развития: от уменьшенного овального выреза в 2026-ом году до абсолютно "безрамочного" айфона через 5 лет.

Напомним, на WWDC 2025 компания Apple вместо iOS 19 представила сразу iOS 26 в новом стеклянном дизайне. В компании называют это обновление самым крупным за последние 11 лет, то есть со времен iOS 7.

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