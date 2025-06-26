Речь идет о конвейерной сборке из готовых, преимущественно импортных, деталей.

Россияне изготавливают 90 "Шахедов" в сутки, эта цифра может вырасти до сотни и более. Об этом в эфире "Киев24" сказал Олег Катков, главный редактор военно-аналитического портала Defense Express.

Он отметил, что для производства "Шахедов" не нужна очень квалифицированная работа и высокоточное оборудование.

"Речь идет о создании простых цехов, на которых просто человеческий труд, ручная работа по проклейке, сборке тех "Шахедов" из готовых комплектующих, которые массово закупаются в Китае. И до сих пор есть поставки из Ирана", - отметил он.

Видео дня

Так, добавил Катков, фактически речь идет о конвейерной сборке.

"И уже на двух предприятиях. То есть, кроме "Алабуги", еще и в Ижевске на "Куполе", - сказал эксперт.

По его словам, "ценность" "Шахеда" именно в том, что россияне производят их, по данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, 90 в сутки.

"И, конечно, речь будет идти о том, что будет их сотня в сутки и больше. Потому что, опять-таки, они могут их собирать просто из тех комплектующих, которые для них доступны, которых нет дефицита. И именно поэтому они собирают, условно, сотню "Шахедов" в сутки и только несколько ракет в день", - отметил Катков.

Россия модернизирует "Шахеды"

Как сообщалось, ранее Сергей "Флеш" Бескрестнов, специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи отметил, что украинские защитники, которые сбивают вражеские дроны над мирными городами, нашли оружие, которое отличалось от другого.

Речь идет о новом "Шахед", который имел современную камеру, вычислительную платформу на базе искусственного интеллекта и радиоканал, который позволял оператору дистанционно управлять им из России.

Вас также могут заинтересовать новости: