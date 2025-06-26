Ожидается, что система растаможки возобновит работу в ближайшее время.

На украинской границе наблюдается коллапс с растаможкой горючего, сообщает enkorr.

По словам участников рынка, задержки с растаможкой бензовозов начались еще 24 июня. Как отмечает источник издания в Энергетической таможне, причина проблемы - сбой во взаимодействии информационных систем таможни и налоговой.

"У Гостаможни есть программа, которая автоматически связывается с базой налоговой, чтобы проверить наличие лицензии, - это одно из обязательных условий для растаможки. Вчера эта связь нарушилась. Система не видит лицензию - и не дает оформить груз", - объясняет собеседник.

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Ожидается, что программа должна заработать в ближайшее время.

Осложнила ситуацию и проблема на польской стороне границы. По словам перевозчиков, в Польше также "висла" таможенная система.

"Программное обеспечение у поляков зависло, только час назад снова заработало. За это время пропустили только 15 машин", - сообщил один из трейдеров.

Ситуация с бензином в Украине - последние новости

Ранее в Нацбанке заявили, что темпы роста цен на топливо в Украине могут ускориться в текущем году до более 13%. Замедлить рост может снижение мировых цен на нефть.

Стоимость бензина и дизеля в Украине в последнее время росла, в основном, из-за повышения цен на нефть из-за ирано-израильской войны и ударов РФ по Кременчугскому НПЗ. В то же время, основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин высказал мнение, что после спадания геополитической напряженности на Ближнем Востоке цены развернутся в обратную сторону, однако медленнее, "поскольку у нас все дорожает быстрее, чем дешевеет".

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