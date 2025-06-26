В апреле ему исполнилось 83 года.

Сегодня, 26 июня, умер Руслан Боделан, который занимал должности председателя Одесской ОГА и мэра Одессы. Об этом сообщил председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"Отошел в вечность Руслан Боделан... Его жизнь была тесно связана с историей Одессы - он занимал ответственные должности, был причастен к развитию города и региона, оставил после себя заметный след в административном управлении", - отметил глава ОВА.

Подробности о причине смерти пока не сообщаются.

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Что известно о Руслане Боделане

Боделан - советский и украинский политик. Родился 4 апреля 1942 года в селе Березовка Балтского района Одесской области.

С 1984 по 1991 годы занимал руководящие должности в Одесском городском и областном комитетах КПУ, облисполкомах и облсовете. Был народным депутатом Украины I и II созывов. С 1995 по 1998 годы - председатель Одесской ОГА, с 1998 по 2005 - Одесский городской голова.

В 2005 году против Боделана было возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением, его объявили в международный розыск. В том же году он переехал в Россию, проживал в Санкт-Петербурге. Работал заместителем начальника Санкт-Петербургского международного торгового порта. В январе 2006 года, согласно официальным данным Российской Федерации, Боделан получил российское гражданство. В 2010 году уголовное дело против Боделана было закрыто, в апреле он вернулся в Одессу.

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