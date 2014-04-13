Террористам платят по $500 за штурм админзданий на востоке Украины - СМИ

В сети появились координаты вербовщиков, которые нанимают сепаратистов в городах юго-восточных регионов, передает Украинская правда.

"По данным активиста Дорожного контроля Андрея Дзинди, в случае согласия "поработать", за штурм сепаратисты получат 500 долларов, за "постоять под зданием" - 500 грн", - пишет издание.Читайте такжеВ Славянске сепаратисты открыли огонь на поражение в сторону спецназа - Аваков

Также Дзиндзя обратился в СБУ и МВД с призывом принять оперативных мер против сепаратистов и их вербовщиков и указал их координаты:

"Телефоны вербовщиков в городах: Артемовск: Поляков Евгений 099 7794992, Славянск: Варава Алексей 0508635808, Донецк: Вячеслав 0958952559, Василий 0508468844, Харцизск: Десятов Сергей 0954041723, Белоус 0932484047, Енакиево: Руслан 0509147137, Роберт 0671272111, Геннадий Басов 0502600210, 0501390105, Виталий Гетман 0958540852, Серж Скляренко (Патриотические силы Донбасса) 0991081463".