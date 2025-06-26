Ракета-дрон "Пекло" способна преодолеть расстояние до 700 км.

Появилось первое подтвержденное применение украинской ракеты-дрона "Пекло" по врагу. Удар был нанесен по цели под временно оккупированным Луганском, пишет Defense Express.

Один из украинских профильных Telegram-каналов идентифицировал обломок украинского дальнобойного средства как ракету-дрон "Пекло". Он изучил видео, которое опубликовали в сети россияне. В видеофрагменте можно заметить обломок с малогабритным реактивным двигателем и V-образным хвостовым оперением.

Отмечается, что этот случай можно считать первым подтвержденным применением "Пекла" по врагу. Есть подтверждение результативного удара, наличие большого обломка оружия, а также соответствующий видеофрагмент.

В издании добавили, что россияне также пожаловались на то, что украинские дроны, которые ошибочно были идентифицированы как "Лютый", уничтожили переправу через реку Айдар к северу от Луганска, а также разнесли насосную станцию на берегу.

В издании напомнили, что ракета-дрон "Пекло" был представлен в декабре 2024 года. Тогда же было объявлено, что это оружие уже бьет по оккупантам.

Согласно объявленным характеристикам, ракета-дрон может преодолеть расстояние до 700 км, а также развить скорость до 700 км/ч. В издании подчеркнули, что упоминание о поражении и переправах прямо говорит о высокой точности.

Ракета-дрон "Пекло" - что известно

В конце 2024 года стало известно, что в Украине началось серийное производство новой ракеты-дрона "Пекло". На тот момент уже было изготовлено около 100 единиц.

Капитан 1-го ранга запаса, бывший заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко рассказывал, что ракета-дрон "Пекло" будет максимально незаметной для противника. Он говорил о том, что, вероятно, ее нужно запускать с самолета или наземной платформы.

По словам Рыженко, ракета "Пекло" способна пролететь до 700 км. Также на ее борту стоит оборудование, которое позволяет обнаружить излучение РЭБ противника.

Кроме того, Рыженко подчеркнул, что эту ракету теоретически можно сбить, но очень сложно. Профиль полета не позволяет ее обнаружить на расстоянии более 13-17 км.

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