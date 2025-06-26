Исследовали 7,6 тыс фото, в числе которых скриншоты с улиц, где работала и жила языковед, коллажи с погибшей, а также картинки с нацистской и российской символикой.

Сегодня, 26 июня, в Шевченковском районном суде города Львова продолжили рассмотрение дела Вячеслава Зинченко, которого обвиняют в убийстве языковеда Ирины Фарион. Суд исследовал материалы, которые обнаружили в телефоне Зинченко после задержания. Об этом сообщает Суспільне.

В частности, в телефоне обвиняемого обнаружили сообщения, историю звонков, поисков, файлы и другие документы, которые проанализировали следователи. Прокурор Дмитрий Петлеваный сообщил, что всего было обнаружено 7622 фотографии, некоторые из них отражены в протоколе как скриншоты. В частности, это скриншоты с карт города Львова.

В частности, с расположением НУ "Львовская политехника", сквера Юра, проспекта Черновола, части ул. На скриншотах также: ул. Белогорща, Струмок, Масарика, Клепаривская, Варшавская, Малоголосковская, Сосюры. Прокурор отметил, что Зинченко сделал скриншот дома на Масарика, 3, где проживала Фарион.

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Как сообщается, еще в телефоне нашли изображения пророссийского характера - с логотипом ФСБ и с нацистской символикой: со свастикой, Гитлером, солдатами времен Третьего Рейха.

"Это не касается моих взглядов, это просто загруженные мемы, это шутка. Наоборот, это шутка, которая высмеивает пророссийскую позицию, что есть у Гитлера сходство с "Азовом", - сказал Зинченко, который присутствовал на заседании суда.

Также нашли изображение, которое высмеивает Фарион, которое обвиняемый загрузил в телефон 25.07.2024 года в 01:20 - чуть больше чем за полсуток до его задержания.

"Мы видим, что эта фотография загружена 25.07, уже после убийства. Но мне интересно, что эта фотография делает на носителе, который принадлежит Зинченко", - прокомментировала дочь убитой языковеда София Лицо.

Адвокат обвиняемого Игорь Сулима отметил, что хоть на фото женщина, которая похожа на Ирину Фарион, но по этому фото экспертиза еще не проводилась и нельзя сказать на 99,9%, что это - погибшая.

Прокурор на заседании зачитал заметки с телефона Зинченко, очевидно из определенных источников, по слежке за объектами и того, как не быть пойманным, а также список необходимых для этого вещей, сообщает Суспільне.

Прокурор заявил, что в телефоне Зинченко есть целый блок фото оружия, в том числе и из компьютерных игр. Таких изображений в целом есть более 10 тысяч. Также там нашли фотографию Зинченко в форме. Дата изменения (удаления или перемещения файла) 25 декабря 2024 года.

Обнаружили также переписку Зинченко, которая длилась с 26.03 по 29.03.2024 года о приобретении пистолета "Stalker 2914" у пользователя под ником "Алек". По словам прокурора, 7.04-8.04 2024 на сайте "******" фигурант купил уже переделанный пистолет "Stalker 2906" у лица под ником "Робин Гуд" за 4 тысячи.

"То, что касается всех заметок и всех файлов, кроме Фарион Ирины Дмитриевны, там нет ничего, что бы указывало на национальную нетерпимость к общественным деятелям, которые защищают украинский язык", - прокомментировал на суде Зинченко.

По данным Общественного, суд объявил перерыв до 21 июля.

Убийство Ирины Фарион: что сообщалось

19 июля 2024 года во Львове неизвестный выстрелил в языковеда и общественного деятеля Ирину Фарион. Покушение было совершено недалеко от ее дома, нападавший скрылся с места происшествия. В результате ранения в голову Фарион умерла в больнице.

25 июля правоохранители заявили, что задержали в Днепре 18-летнего Вячеслава Зинченко, который может быть причастен к убийству. Ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УКУ) и взяли под стражу. Парень не признает себя виновным.

В конце декабря правоохранители сообщили о завершении досудебного расследования и передаче обвинительного акта в отношении Зинченко в суд. На основании собранных доказательств действия подозреваемого переквалифицировали. Ему грозит пожизненное заключение. Зинченко инкриминируют умышленное убийство лица, связанное с выполнением им общественного долга, по мотивам национальной нетерпимости, а также незаконное владение огнестрельным оружием (п. 8, 14 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

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