Народная самооборона Запорожья объявила мобилизацию из-за возможных провокаций

Сегодня в центре Запорожья запланировано проведение Майдана и Антимайдана, которые частично пересекутся по времени проведения, Народная самооборона Запорожья объявила о проведении мобилизации в связи с возможностью прибытия в город провокаторов.

Как сообщили УНИАН в Управлении внутренней политики мэрии Запорожья, заявка на проведение Майдана перед зданием Запорожской ОГА сегодня с 12.00 до 14.00 подана от имени общественной организации «Українська справа» - организации, с конца прошлого года традиционно организовывающей Евромайданы перед облгосадминистрацией.

Заявку на проведение Антимайдана подали представители Славянской гвардии. Время проведение акции: с 11.00 до 14.30. В это время, согласно заявке, участники акции проведут митинг перед памятником Ленину на площади им. Ленина, пройдут колонной от площади Ленина до Аллеи славы, расположенной в нескольких десятках метров от здания Запорожской мэрии, и проведут на Аллее славы второй митинг.

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Представители Народной самообороны Запорожья на сегодня объявили в Запорожье мобилизацию, так как ожидают приезда в город провокаторов. В районе штаба Народной самообороны Запорожья, который находится в здании Запорожской ОГА, наблюдается оживление: ходят мужчины в балаклавах, у некоторых в руках биты. Из их разговоров следует, что есть информация о возможном штурме здания мэрии сепаратистами, который они намереваются отражать.

Участника Майдана пока собираются.

Также на площади им. Ленина сейчас около 300 человек с георгиевскими ленточками, флагами Славянской гвардии, Компартии и РФ. Митинга как такового нет: перед собравшимися никто не выступает, играет патриотическая музыка времен Великой Отечественной войны.