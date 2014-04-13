СНБО начнет крупномасштабную антитеррористическую операцию с привлечением армии

Об этом в телеобращении к украинскому народу сказал и.о. президента Украины , председатель Верховной Рады Александр Турчинов.

«Совет национальной безопасности и обороны принял решение начать широкомасштабную антитеррористическую операцию с привлечением Вооруженных Сил Украины. Мы не дадим России повторить крымский сценарий в восточном регионе Украины», - подчеркнул Турчинов.

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Напомним, вчера вечером и.о. Президента Украины Александр Турчинов созвал срочное заседание СНБО в связи с активизацией российской подрывной деятельности на востоке Украины.

По данным украинских СМИ, на заседании могло обсуждаться введение чрезвычайного положения.

В то же время, пресс-служба Турчинова сообщила только о том, что на заседании говорили о "антитеррористические меры".