СНБО начнет крупномасштабную антитеррористическую операцию с привлечением армии
Совет национальной безопасности и обороны Украины решил начать крупномасштабную антитеррористическую операцию с привлечением Вооруженных Сил Украины.
Об этом в телеобращении к украинскому народу сказал и.о. президента Украины , председатель Верховной Рады Александр Турчинов.
«Совет национальной безопасности и обороны принял решение начать широкомасштабную антитеррористическую операцию с привлечением Вооруженных Сил Украины. Мы не дадим России повторить крымский сценарий в восточном регионе Украины», - подчеркнул Турчинов.
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Напомним, вчера вечером и.о. Президента Украины Александр Турчинов созвал срочное заседание СНБО в связи с активизацией российской подрывной деятельности на востоке Украины.
По данным украинских СМИ, на заседании могло обсуждаться введение чрезвычайного положения.
В то же время, пресс-служба Турчинова сообщила только о том, что на заседании говорили о "антитеррористические меры".