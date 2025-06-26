Россия может поставить на "Шахеды" что угодно, учитывая полезную нагрузку БПЛА, отметил Юрий Игнат.

Россия и в дальнейшем будет модернизировать и совершенствовать свои "Шахеды", ведь они стали успешной технологией в войне против Украины. Об этом в эфире "Radio NV" рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Казалось бы, видимый объект и летит низко. Но при таком применении как есть, он становится проблемой для ПВО. Особенно массовое применение", - сказал Игнат.

Он добавил, что в частности россияне оснащают "Шахеты" дополнительными средствами защиты от РЭБ. По словам Игната, это не массовое явление, но время от времени враг их применяет.

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"Далее находили в "Шахеде" и камеру, что фактически этот "Шахед" выполнял функцию разведчика. Возможно даже в режиме реального времени им управляли, если применяли SIM-карту. Каждое средство воздушного нападения может иметь определенную полезную нагрузку. Можно залить в него меньше горючего, снять боевую часть. И нацепить что-то другое. Конечно противник захочет совершенствовать эти технологии. Но такие усовершенствования не дешевые, массово их использовать вряд ли удастся на каждом "Шахеде". Но видим, что враг делает шаги в этом направлении", - добавил Игнат.

Российские "Шахеды" - важные новости

По данным журналистов Associated Press, российские оккупанты начали изготавливать "Шахеды" по новой технологии. Отмечается, что захватчики устанавливают на БПЛА современную камеру, вычислительную платформу на базе искусственного интеллекта и радиоканал. В то же время журналисты пишут, что такая версия "Шахеда" стоит значительно дороже предыдущих.

По информации главного редактора Defense Express Олега Каткова, Силы обороны могут сбивать до 90% "Шахедов", которые летят по Украине. Но при этом врагу удается попадать в украинские объекты, используя большое количество ударных средств.

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