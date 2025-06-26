Это лучший способ сохранить прохладу в знойную жару, но не используя кипяток для приготовления чая.

В Украине пока еще не ощущается та знойная жара, к которой мы привыкли в течение лета. Однако совсем скоро она придет и нужно быть готовыми. Спасением в таком случае всегда являются холодные напитки — особенно холодный чай.

Но почти всегда его приготовление начинается с кипячения воды. А это звучит как чистое издевательство в разгар лета, пишет Parade. Поэтому есть простой способ приготовления, как это сделать без кипятка.

Зачем готовить холодный чай методом холодной заварки

Видео от блогера и чайного сомелье Джи Чо показывает, как заваривать чай в холодной воде — просто нужно оставить его на несколько часов.

Такой способ требует времени, но результат того стоит. "Холодная заварка даёт более мягкий, сладкий вкус, потому что в холодной воде не выделяются танины, делающие чай горьким, как это происходит при заварке кипятком", — объясняет Чо в видео.

Многие сорта чая подходят для холодной заварки, но каждому из них требуется своё время. По словам Чо, "чёрный, улун и травяные чаи — самые простые, их сложно испортить. Их нужно настаивать 12 часов". Зелёный чай более капризный, но тоже вполне подходит. Заваривать можно как рассыпной чай, так и в пакетиках (на одну порцию — 1,5 чайной ложки листового чая или 1 пакетик).

Чтобы добавить вкуса и веселья, Чо советует сочетать чай с фруктом, цитрусом и травой. В одном из примеров она показывает, как сделать чёрный чай с клубникой, лимоном и базиликом — но это лишь один из множества вариантов.

Как приготовить холодный чай методом холодной заварки

Положите чай, фрукт, цитрус и травы в кувшин или стеклянную ёмкость. Залейте холодной водой. Поставьте в холодильник на 12–24 часа. Если использовали рассыпной чай, процедите напиток. Если пакетики — просто уберите их вместе с остальными ингредиентами. Готовый чай можно хранить в холодильнике до трёх дней.

С этим методом он всегда будет прохладным, ароматным и вкусным, и вам больше никогда не придётся кипятить воду для чая летом.

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