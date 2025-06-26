Снимки свидетельствуют о том, что древние подземные воды пересекают невысокие хребты планеты.

Изображения региона Марса, который ранее исследователи могли видеть только с орбиты, вблизи показали "драматические доказательства" того, где когда-то текла вода на Красной планете. Об этом пишет The Independent.

Как сообщает NASA, когда-то на Марсе были реки, озера и, вероятно, океан. Однако ученые не могут точно объяснить, почему вода на планете все же высохла.

На снимках можно увидеть, что древние подземные воды пересекают невысокие хребты, которые расположены в форме, которую геологи называют коробчатым узором.

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"К тому времени, когда "Кьюриосити" (роботизированный ровер, размерами с автомобиль, который исследует планету Марс - УНИАН) оказался на нынешнем месте, в кратере Гейла, месте посадки марсохода, исчезли древние озера, но вода все еще просачивалась под поверхностью. Марсоход нашел убедительные доказательства существования подземных вод, когда наткнулся на невысокие хребты, пересекающие кратер", - говорится в пресс-релизе NASA.

В агентстве добавили, что коренные породы под этими хребтами, скорее всего, образовались тогда, когда подземные воды, просачиваясь сквозь скалы, оставляли минералы, которые накапливались в этих трещинах и разломах, затвердели и стали похожими на цемент.

"Эпохи пескоструйной обработки марсианским ветром сносили скалу, но не минералы, открывая сети устойчивых хребтов внутри", - подчеркнули в сообщении.

"Кьюриосити" фактически "путешествует во времени", поднимаясь от самых старых до самых молодых слоев, ища признаки воды и среды, которая могла поддерживать древнюю микробную жизнь, говорят в NASA.

"Большой загадкой является то, почему хребты затвердели в эти большие структуры и почему только здесь. Мы продолжим изучать хребты и минеральные цементы, чтобы убедиться, что наше представление о том, как они образовались, соответствует действительности", - прокомментировал сказал научный сотрудник проекта "Кьюриосити" Эшвин Васавада.

Также ученые заметили, что хребты имеют небольшие трещины, которые заполнены соленым минералом сульфатом кальция, которые оставили подземные воды.

"Эти жилы сульфата кальция были повсюду, но они более или менее исчезли, когда мы поднялись выше на гору Шарп. Команда с нетерпением ждет того, чтобы выяснить, почему они снова появились", - отметила заместитель научного руководителя проекта "Кьюриосити" Эбигейл Фреман.

Другие исследования космоса

Как писал УНИАН, ранее в космос впервые запустили квантовый спутник-компьютер, который будет работать на высоте около 550 км над Землей. Отмечается, что спутник начнет передавать результаты примерно через неделю после выхода на орбиту.

Также сообщалось, что первые снимки с мощного телескопа продемонстрировали новый "взгляд на космос". Новые изображения проливают свет от миллионов звезд и галактик в наблюдениях, на которые самой большой и мощной камере в мире понадобилось всего 10 часов.

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