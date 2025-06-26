Травмированная девушка застряла в ущелье без еды и воды.

На индонезийском острове Ломбок погибла бразильская инфлюенсерка Джулиана Маринс. 26-летнюю девушку не смогли спасти после падения в активный вулкан Монти Ринджани.

Как пишет The Mirror, 21 июня она была в группе туристов, которые хотели взойти на гору Ринджани. Туристическая тропа пролегает вокруг кратера вулкана и во время восхождения блогерша пожаловалась на усталость и холодную погоду. Гиды посоветовали ей остановиться и отдохнуть, тогда как остальная группа продолжила двигаться вперед.

Когда девушка осталась одна, то поскользнулась и упала, сорвавшись и покатившись вниз по склону примерно 300 метров. Джулиане удалось зацепиться за скалистое ущелье возле кратера, однако она была слишком травмирована, чтобы подняться обратно.

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Члены группы услышали ее крики изнутри кратера и вызвали спасателей, однако из-за сильного тумана поисково-спасательные команды были отправлены только через восемь часов. Местонахождение девушки установили с помощью дрона, она ползла к месту падения, но добраться до нее не смогли.

На следующий день Джулианы уже там не было - девушка оказалась в глубоком ущелье с сыпучими породами. Когда до нее наконец добрались, она была на глубине около 487,68 метра внутри вулкана - и неподвижна.

Несмотря на то, что в спасении блогерши задействовали шесть спасательных команд и два вертолета, некоторые пользователи сети считают, что операция могла бы быть более масштабной, если бы пострадавшая была белой:

"Джулиана Маринс исчезла более двух дней назад внутри действующего вулкана в Индонезии. Ее бросила туристическая компания. Спасательные работы не увенчались успехом. Если бы она была белой американкой, были бы вертолеты, заголовки и срочность".

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