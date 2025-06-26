26 июня в магазине Steam стартовала традиционная летняя распродажа, в рамках которой по скидке можно купить самые разные видеоигры – от инди-классики до ААА-новинок, вышедших в 2025 году.
Распродажа продлится ровно две недели – до вечера 10 июля. Следующая большая распродажа в Steam ожидается только в ноябре, поэтому если вы давно хотели закупиться по-крупному, сейчас – самое время действовать.
Летняя распродажа Steam: интересные предложения
- Monster Hunter Wilds – 1159 грн (скидка 20%)
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – 979 грн (скидка 30%)
- Kingdom Come: Deliverance II – 1279 грн (скидка 20%)
- Silent Hill 2 – 789 грн (скидка 40%)
- God of War Ragnarök– 1359 грн (скидка 20%)
- Like a Dragon: Infinite Wealth – 799 грн (скидка 60%)
- Persona 3 Reload – 899 грн (скидка 55%)
- Cyberpunk 2077 – 489 грн (скидка 65%)
- Star Wars Jedi: Survivor – 339 грн (скидка 80%)
- Metro Saga Bundle – 222 грн (скидка 82%)
- Crash Bandicoot N. Sane Trilogy – 169 грн (скидка 90%)
- Battlefield 1 – 59 грн (скидка 95%)
- Batman: Arkham Knight – 55 грн (скидка 80%)
- Borderlands 3 – 42 грн (скидка 95%)
- Beyond: Two Souls – 41 грн (скидка 90%)
В анонсирующем трейлере Valve показала несколько игр, которые тоже можно урвать по скидке. Среди них: Death Stranding: Director’s Cut, Balatro, Lethal Company, UFO 50 и другие.
Ранее в Steam появился новый хит – драйвовый симулятор футбола в духе Rocket League. В игре нет фолов, офсайдов и остановок, а все футболисты обладают одинаковыми характеристиками.
Свежий опрос Steam показал, на каком ПК играет большинство геймеров мира летом 2025 года. RTX 3060 вернула себе лидерство среди видеокарт, а общая доля Windows 11 приближается к 60%.