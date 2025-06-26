Акция будет проходить до вечера 10 июля.

26 июня в магазине Steam стартовала традиционная летняя распродажа, в рамках которой по скидке можно купить самые разные видеоигры – от инди-классики до ААА-новинок, вышедших в 2025 году.

Распродажа продлится ровно две недели – до вечера 10 июля. Следующая большая распродажа в Steam ожидается только в ноябре, поэтому если вы давно хотели закупиться по-крупному, сейчас – самое время действовать.

Летняя распродажа Steam: интересные предложения

Monster Hunter Wilds – 1159 грн (скидка 20%)

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – 979 грн (скидка 30%)

Kingdom Come: Deliverance II – 1279 грн (скидка 20%)

Silent Hill 2 – 789 грн (скидка 40%)

God of War Ragnarök– 1359 грн (скидка 20%)

Like a Dragon: Infinite Wealth – 799 грн (скидка 60%)

Persona 3 Reload – 899 грн (скидка 55%)

Cyberpunk 2077 – 489 грн (скидка 65%)

Star Wars Jedi: Survivor – 339 грн (скидка 80%)

Metro Saga Bundle – 222 грн (скидка 82%)

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy – 169 грн (скидка 90%)

Battlefield 1 – 59 грн (скидка 95%)

Batman: Arkham Knight – 55 грн (скидка 80%)

Borderlands 3 – 42 грн (скидка 95%)

Beyond: Two Souls – 41 грн (скидка 90%)

В анонсирующем трейлере Valve показала несколько игр, которые тоже можно урвать по скидке. Среди них: Death Stranding: Director’s Cut, Balatro, Lethal Company, UFO 50 и другие.

Видео дня

Ранее в Steam появился новый хит – драйвовый симулятор футбола в духе Rocket League. В игре нет фолов, офсайдов и остановок, а все футболисты обладают одинаковыми характеристиками.

Свежий опрос Steam показал, на каком ПК играет большинство геймеров мира летом 2025 года. RTX 3060 вернула себе лидерство среди видеокарт, а общая доля Windows 11 приближается к 60%.

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