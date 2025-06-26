США давно просят своих союзников из Евросоюза тратить больше средств на оборону.

Акции европейских оборонных компаний выросли в четверг, 26 июня, после того, как страны Североатлантического альянса поддержали требование президента США Дональда Трампа увеличить оборонные расходы. Об этом сообщает Reuters.

Лидерами роста были немецкая компания Rheinmetall и итальянская Fincantieri, которая недавно сообщила о заказе на 700 миллионов евро. Акции компаний выросли на 3-6%.

Напомним, 25 июня страны НАТО пообещали тратить 3,5% ВВП на основные оборонные нужды и еще 1,5% - на другие мероприятия, связанные с безопасностью. Фактически это означает увеличение расходов на сотни миллиардов долларов, если сравнивать с нынешней ситуацией.

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Впрочем, специалисты не верят, что большинство европейских стран смогут тратить столько денег. Наибольшие шансы достичь поставленной цели имеют страны Северной Европы, Германия и страны Балтии.

Оборона Европы - последние новости

Страны ЕС реализуют сразу несколько амбициозных программ в сфере безопасности и обороны. Одна из них называется Main Ground Combat System (MGCS) и предусматривает создание франко-немецкого танка нового поколения, который должен заменить Leopard 2 и Leclerc в 2030-х годах. В прошлом году Reuters сообщил о достижении "прорывного" соглашения по разработке европейского танка нового поколения.

Другое важное направление - создание принципиально нового истребителя шестого поколения, который получил условное обозначение Future Combat Air System. Он может появиться примерно в 2040-м.

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