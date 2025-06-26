Книга Ольги Навроцкой 'Хорт. Первый Характерник' получит экранизацию - проект получил грант от УКФ

Фэнтези-роман Ольги Навроцкой "Хорт. Первый Характерник" станет основой для будущей экранизации. Креаторы вселенной "Хроники Силы" - Алан Бадоев и Ольга Навроцкая - получили грант от Украинского культурного фонда на создание сценария первой серии фильма, а также на анимационный трейлер и музыкальное сопровождение к нему.

Команда уже провела первые раунды по разработке сценария и запустила все производственные процессы, связанные с его созданием.

По словам создателей вселенной, победа в грантовом конкурсе является ключевым этапом в развитии украинского фэнтези и важным шагом к созданию новой легенды, которая сочетает национальные мифы и современную визуальную культуру.

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Напомним, что в рамках фестиваля современной поп-культуры Fancon 2025 состоялась премьера и публичное чтение дебютного фэнтези-романа украинской вселенной "Хроники Силы" - "Хорт. Первый характерник" автора Ольги Навроцкой. Издание уже доступно для предзаказа, а официальный релиз первой книги запланирован на эту осень.