На юге Украины уже стартовала жатва.

Жатва в Украине в 2025 году стартует раньше, чем обычно. Причина заключается в аномальных погодных условиях. Об этом заявил начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань в комментарии "Телеграфу".

По его словам, весна и начало лета 2025 года сместили привычные аграрные календари. Из-за этого украинским фермерам приходится уже в июне выходить в поля.

Постригань рассказал, что на юге Украины уже стартовала жатва, что почти на три недели раньше среднестатистических сроков. В этом виновата весенне-летняя засуха, которая ускорила созревание ранних хлебов.

Видео дня

"В Черкасской области погодные условия для ранних хлебов сложились вполне благоприятно. Рекордно теплый март дал быстрый старт, а прохладные май и июнь несколько сдержали развитие растений. Впрочем, уже сейчас зерно достигло молочной, а кое-где и восковой спелости - на неделю раньше нормы", - сказал журналистам Постригань.

Он подчеркнул, что сейчас в Черкасской области оптимальные условия для наливания зерна. Постригань отметил, что наблюдения на тестовых полях свидетельствуют о достаточной продуктивности посевов. По его словам, они невысокие, но имеют хорошее количество продуктивных побегов и зернин в колосе.

"Агрометеорологические условия, состояние посевов и прогнозы указывают: к старту жатвы на большинстве площадей Украины необходимо быть готовыми с начала июля", - добавил синоптик.

Постригань считает, что погода является ключевым фактором. Он заявил, что жатва затянется, если будут дожди и холодные температуры. В сухую и жаркую погоду жатва пройдет быстрее. Также он предупредил, что при каждом дне задержки фермеры будут терять около 3% урожая.

Начальник Черкасского областного гидрометцентра поделился, что 30-35% времени жатвы приходится на дождливые дни. Он напомнил, что в 2004 году из-за аномальных осадков с конца июля до середины августа урожай первого класса буквально "перетек" в фуражное зерно.

"В этом году мировые метеоцентры прогнозируют для Украины жаркое и сухое лето. Это означает, что уборку урожая нужно провести в кратчайшие сроки, чтобы не допустить осыпания зерна и минимизировать потери", - резюмировал Постригань.

Украина хочет выращивать экзотическое растение для производства пороха

Ранее координатор комитета защиты растений и семян УКАБ Анна Каширина в комментарии УНИАН сообщила, что Украина способна выращивать экзотический хлопчатник, который можно использовать, в частности, для производства пороха. По ее словам, перспективы производства этого растения в нашей стране оцениваются как достаточно многообещающие.

По словам Кашириной, изменение климата создает благоприятные условия для выращивания теплолюбивой культуры. Точные прогнозы урожая на этот год озвучить сложно, поскольку промышленное выращивание только стартовало в трех областях Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: