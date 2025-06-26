В Telegram и других конкурирующих мессенджерах пока нет ничего подобного.

В популярном мессенджере WhatsApp заработала функция для обобщения личных чатов пользователей. ИИ будет сам анализировать непрочитанные сообщения и создавать сводки, говорится в блоге компании.

Функция называется Message Summaries. По умолчанию она отключена, и только пользователь решает, включить ее или нет. После активации над чатом с непрочитанными сообщениями появится кнопка, по нажатию на которую ИИ мгновенно создаст для вас сжатую сводку в виде списка.

Технология работает на основе Private Processing, обеспечивая полную конфиденциальность: никто – даже WhatsApp – не имеет доступа ни к сообщениям, ни к их сводке. Кроме того, факт использования этой фичи остается скрытым от других участников беседы.

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Пока функция доступна только на английском языке для пользователей из США, но в скором времени ее обещают запустить и в других странах, и на других языках.

Ранее Meta внедрила в мессенджер и другие ИИ-функции, в том числе ИИ-генерацию изображений в реальном времени и возможность создать своего чат-бота с искусственным интеллектом.

Напомним, накануне в WhatsApp объявили о внедрении рекламы – впервые с момента приобретения мессенджера Meta в 2014-ом Это, ожидаемо, вызвало шквал критики со стороны пользователи, некоторые даже угрожают полностью удалить приложение со своих устройств.

Как УНИАН уже писал, WhatsApp выпустил официальное приложение для iPad. Пользователи ждали этого больше 15 лет.

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