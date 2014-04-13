В Харькове милиция освободила внутренний двор горсовета от захватчиков

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, около 17.15 внутренний двор Харьковского городского совета силами милиции был освобожден от неизвестных вооруженных людей, которые около двух часов пытались ворваться в здание. Во время операции один милиционер получил травмы средней тяжести, его доставили в больницу.

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Правонарушители сорвали внутренние ворота, разбили стекло входной двери и окна в задней части здания и пытались прорваться всередину.Сотрудники милиции оттеснили нападавших с территории двора. В настоящее время несколько сотен вооруженных битами, щитами и дубинками людей пытаются штурмовать центральный вход в здание. Штурмовиков сдерживает милиция.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 апреля, несколько сотен пророссийски настроенных активистов ворвались во внутренний двор Харьковского городского совета. Экстремисты несколько раз пытались ворваться в его помещение.