РФ может готовить аналог 'Паутины' для Украины, - бывший сотрудник СБУ

По мнению эксперта, россияне нечто подобное могут совершить против Украины.

Россия может готовить против Украины операцию, подобную той, которую провела Служба безопасности Украины, получившую название "Паутина". Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак.

По его словам, каждая сторона наследует опыт другой. В частности, и РФ будет наследовать все то, что делала Украина.

"Мы должны понимать, что рано или поздно, РФ использует против нас такой же самый метод, как Украина использовала против большого количества самолетов стратегической авиации. Имею в виду операцию "Паутина". Нет прав собственности, патентного права на эту операцию. То есть россияне нечто подобное могут совершить против Украины. И мы уже должны иметь антидот против такой истории", - отметил Ступак.

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Как СБУ провела операцию "Паутина"

Как сообщал УНИАН, 1 июня СБУ провела уникальную спецоперацию, она получила название "Паутина". В ходе операции одновременно были поражены четыре военных аэродрома в российском тылу: "Оленья", "Иваново", "Дягилево" и "Белая". Там базировалась стратегическая авиация государства-агрессора, которая регулярно обстреливает мирные украинские города.

Ориентировочная стоимость техники, пораженной по результатам спецоперации, превышает 7 миллиардов долларов США. Общие потери авиации противника составляют 41 единицу, среди которых самолеты "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а также "Ан-12" и "Ил-78".

Для проведения операции "Паутина" использовали БпЛА, которые были специально разработаны и изготовлены инженерами СБУ. Указанные дроны - уникальная разработка с применением современных технологий, которая позволила дистанционно, в режиме реального времени, управлять ими за тысячи километров от государственной границы Украины, обходить имеющееся у врага противодействие и эффективно осуществлять поражение стратегической авиации.

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