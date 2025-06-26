Даже сейчас, после рекордных показателей, акции Nvidia все еще имеют большой потенциал для роста.

Акции компании Nvidia выросли на 4,3%, до 154,31 доллара, преодолев предыдущий рекорд, установленный в январе. Сообщает Bloomberg.

Рост привел к тому, что Nvidia стала самой дорогой компанией мира. Сегодня ее рыночная капитализация составляет около 3,77 трлн долл. (показатели Microsoft оценивают в 3,66 трлн долл.). Похоже, компания имеет потенциал для еще большего роста.

По словам главного исполнительного директора Nvidia Дженсена Хуанга, отрасль только в начале глобального обновления ИИ-инфраструктуры.

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Сегодня более 40% доходов Nvidia обеспечивают такие гиганты как Meta и Microsoft, которые стремительно наращивают инвестиции в развитие искусственного интеллекта.

"Моя уверенность в росте Nvidia выше, чем несколько месяцев назад, и, похоже, гонка вооружений в сфере ИИ будет продолжаться в течение 2025 и, вероятно, 2026 годов", - цитирует Bloomberg соуправляющего портфелем Allspring Global Investments Майкла Смита.

Справка УНИАН. Nvidia производит графические процессоры, видеоадаптеры под торговыми марками Riva TNT и GeForce, а также мультимедийные и коммуникационные устройства для ПК и игровых консолей.

Штаб-квартира компании находится в Санта-Кларе (Калифорния).

Nvidia - последние новости

Доля компании AMD на рынке видеокарт снизилась до исторического минимума, поскольку многие отдают предпочтение продукции Nvidia.

Новое исследование показало, что по состоянию на май самая популярная видеокарта среди геймеров - GeForce RTX 3060, тогда как AMD Radeon в первой десятке вообще нет.

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