Попробуйте приготовить нестандартные голубцы с заменителем капусты или вообще без заворачивания.

Классические голубцы довольно хлопотные в приготовлении, поэтому кулинары интересуются альтернативными рецептами. Если вы хотите попробовать новую вариацию привычного блюда или упростить готовку, то попробуйте убрать капусту из рецепта.

Во что можно завернуть голубцы кроме капусты

В традиционном способе фарш заворачивают в вареные листы белокочанной капусты. Но это не единственный вариант. В азиатской кухне популярна долма - мясо, завернутые в молодые виноградные листья.

Голубцы из пекинской капусты более нежные и быстрые в приготовлении, чем классические, а во вкусе не уступают. Ещё одна альтернативная зелень для заворачивания - мангольд, то есть листовая свекла.

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Можно даже приготовить голубцы без капусты, например, завернуть фарш в рулеты из лаваша, после чего протушить в кетчупе в духовке. Довольно интересными по вкусу получаются голубцы из кабачков. В этом случае овощ нарезаем тонкими пластами (удобно делать это овощечисткой). Затем выкладываем на край начинку, скручиваем и готовим 40 минут в томатном соусе.

Ленивые голубцы без капусты - подробный рецепт

Такие изделия по вкусу напоминают тефтели и готовятся гораздо проще классических.

Какие продукты понадобятся:

фарш - пятьсот грамм;

рис - четыре столовых ложки;

лук - одна штука;

морковь - одна штука;

томатная паста - две столовых ложки;

сметана - три столовых ложки;

подсолнечное масло - три столовых ложки;

вода - двести грамм;

лавровый лист - одна штука;

соль, специи, перец по желанию.

Рис нужно промыть пару раз и сварить до полуготовности (10 минут) или на 20 минут залить кипятком. Измельчить лук с морковью и поджарить на сковороде с ложкой масла. В фарш вмешать овощи, рис, соль и любые специи. Слепить продолговатые голубцы и пожарить на большом огне по 2-3 минут с двух боков, чтобы "запечатать соки".

Затем нужно убавить огонь на плите до минимального. Перемешать до однородности воду, томатную пасту и сметану. Посолить и приправить заливку и вылить на сковороду с голубцами. Выложить лавровый лист и тушить всё вместе примерно 15 минут под крышкой. Можно также приготовить ленивые голубцы без капусты в духовке - запекайте 50 минут при 190°.

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