Верховный лидер Ирана считает, что США не достигли результатов в этой войне.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что его страна "победила" в войне с Израилем и подчеркнул, что вмешательство США не дало никаких результатов. Такое заявление прозвучало во время его первых комментариев после того, как начало действовать перемирие между странами в начале этой недели, передает Bloomberg.

"Исламская Республика вышла победительницей и нанесла жесткий удар по лицу Америки", - сказал Хаменеи.

По его словам, США "не достигли никаких результатов в этой войне".

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Что этому предшествовало

Такие комментарии Хаменеи появились во время противоречивых оценок Вашингтона относительно эффективности ударов США. В частности президент Дональд Трамп заявлял, что главные ядерные объекты Ирана были "уничтожены" и опроверг оценку разведки Пентагона.

"Хаменеи не появлялся на публике с начала войны 13 июня, когда Израиль совершил внезапные атаки на ядерные и военные объекты по всему Ирану. В течение 12 бурных дней были убиты несколько иранских военных лидеров и ученых, США присоединились к Израилю с ударами по ядерным объектам Ирана, а Тегеран нацелился на американскую базу в Катаре", - напомнили в Bloomberg.

Уже во вторник Трамп заявил о перемирии, которого пока придерживаются стороны конфликта, несмотря на первые нарушения, которые были зафиксированы.

"В случае любой агрессии враг непременно заплатит высокую цену", - отметил Хаменеи и предупредил, что Иран может повторить свои атаки на американские базы в регионе в будущем.

В свою очередь специальный представитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф объяснил, почему его страна не позволит Ирану создать ядерное оружие. По его словам, для США это является "красной линией".

Уиткофф отметил, что иранская ядерная программа может спровоцировать гонку вооружений на Ближнем Востоке, и "тогда каждый захочет создать бомбу", поэтому, по его словам, США не могут этого позволить.

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