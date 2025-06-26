Многие венгры против вступления Украины в ЕС: у Орбана объявили результаты 'референдума'

Журналисты отметили, что один человек мог проголосовать дважды, что ставит результаты опроса под сомнения.

В Венгрии объявили результаты так называемого "референдума" Voks2025 по вступлению Украины в Европейский Союз. Как пишет Telex, "против" членства Украины в ЕС высказались 95% респондентов.

В правительстве Венгрии заявили, что всего в консультациях по этому вопросу приняли участие 2 млн 278 тысяч жителей страны. Только 5% венгров проголосовали "за".

В издании отметили, что заявленное количество участников "референдума" составляет около 29% от количества венгерских избирателей, которые в 2024 году были в списках для участия в выборах в Европарламент (7,8 млн человек).

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Кроме того, количество голосов может вызвать сомнения, подчеркнули журналисты. Дело в том, что один человек мог проголосовать дважды, если он заходил в систему с разными адресами электронной почты.

Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш говорил о том, что печатные бюллетени проходят нотариальную проверку и их якобы "невозможно фальсифицировать". Он заверил, что также велась проверка электронных голосов.

Отмечается, что Гуйяш не смог ответить на вопрос журналистов о том, обнаружит ли система тех, кто сперва голосовал при помощи бумажного бюллетеня, а позже проголосовал в электронном виде.

"Референдум" Орбана полностью провалился

Ранее Петер Мадьяр, возглавляющий крупнейшую в Венгрии оппозиционную партию "Тиса", заявил, что "референдум" Voks2025 премьер-министра Виктора Орбана де-факто провалился. Он поделился, что участие в голосовании приняла мизерная доля венгров.

По словам Мадьяра, в зависимости от региона только 3-7% присланных избирателям "бюллетеней" вернулись обратно в заполненном виде. Таким образом через почту могли "проголосовать" не более 500 тысяч жителей Венгрии.

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