Россия дестабилизирует ситуацию в Украине - МИД Великобритании

Россия дестабилизирует ситуацию в Украине.

С таким утверждением выступил в воскресенье глава МИД Великобритании Уильям Хейг, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Россия должна отказаться от шагов, которые дестабилизируют Украину и подрывают возможность переговоров в рамках контактной группы", - считает он.

Руководитель британского внешнеполитического ведомства напомнил, что министры иностранных дел Евросоюза встретятся в понедельник в Люксембурге. "Политика ЕС по отношению к Украине должна быть четкой и единой", - сказал он.

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Напомним, генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что акции протеста на востоке Украины являются "организованной кампанией пророссийских сепаратистов".

"Я чрезвычайно озабочен дальнейшей эскалацией напряженности в Восточной Украине. Мы наблюдаем организованную кампанию со стороны пророссийских сепаратистов, направленную на дестабилизацию Украины как суверенного государства. Я призываю Россию принять конкретные шаги для деэскалации ситуации и отвести войска, включая спецподразделения, от границ с Украиной", - сказал Расмуссен.

Генсек НАТО подчеркнул, что действия РФ приведут ее "лишь к еще более глубокой международной изоляции".