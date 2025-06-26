На большинстве территории Украины 27 июня будет без осадков.

В пятницу, 27 июня, погоду в Украине будет определять поле несколько повышенного давления, поэтому в большинстве областей будет без осадков. Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, северо-западные потоки ненадолго будут переходить в юго-западные и будут нести теплый воздух, особенно днем.

"Переменная облачность. Без осадков, в западных, северных, Винницкой и Одесской областях днем кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с, ночью в восточных областях местами порывы 15-20 м/с", - сообщил гидрометцентр.

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Отмечается, что температура ночью будет 11°...16°, днем 21°...26°. На юге страны и Закарпатье ночью прогнозируют 15°...20°, днем 25°...30°.

По территории Киевской области и города Киева предполагается переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, по области местами гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.

Ночная температура воздуха в области, вероятно, составит ночью 11°...16°, днем 21°...26°, в Киеве - ночью 13°...15°, днем 24°...26°.

Погода в Украине: другие новости

Как сообщал ранее УНИАН, июль в Украине будет сухим и жарким. Как сообщил Украинский гидрометцентр, средняя месячная температура предполагается 21,6-26,0° (в Карпатах 17-19° тепла), что на 2-2,5° выше нормы.

С осадками ситуация будет не лучше. По прогнозу, месячное их количество ожидается 25-73 мм, а в Карпатах и на Прикарпатье местами 84-109 мм. Это лишь 64-79% от нормы.

Обычно, по данным Укргидрометцентра, июль - самый теплый месяц года с периодами неустойчивой погоды с грозами, шквалами и ливнями и с периодами жаркой засушливой погоды.

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