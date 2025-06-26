Метинвест Ахметова в 2024 году потратил более 500 миллионов на защиту окружающей среды

Компания Метинвест в 2024 году, несмотря на сложные условия войны, нарастила экологические расходы и усилила фокус на энергоэффективности. Согласно новому отчету, компания направила $170 млн на охрану окружающей среды, что на 2% больше, чем в 2023 году. Также выросли инвестиции в проекты энергоэффективности - более чем на 50% г./г., до около $17 млн.

Также компания продолжает развивать энергетическую автономность, в частности, через установку газопоршневых установок и планы запуска солнечных электростанций. В 2024 году "Метинвест" также реализовал проекты по уплотнению шламов на Северном ГОКе, что позволит уменьшить нагрузку на хвостохранилища.

На конец 2024 года 15 активов "Метинвеста" были сертифицированы по экологическому стандарту ISO 14001:2015, а семь - по стандарту энергоменеджмента ISO 50001:2011. Таким образом, компания демонстрирует системный подход к экологическому управлению и постепенный переход к устойчивому производству даже в условиях военного времени.

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Как известно, Группа Метинвест Рината Ахметова является одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику: с 24 февраля 2022 года она вложила более 28 млрд гривен инвестиций. В этом году инвестиционная программа компании достигнет 10 миллиардов гривен - их потратят на ремонты, модернизацию и строительство электростанций.