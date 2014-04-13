В Харькове пророссийские активисты с битами напали на Евромайдан

В центре Харькова произошла стычка между Евромайданом и антимайданом.

Как сообщает "Сегодня", по словам очевидцев, люди стояли у памятника Шевченко. Сзади, со стороны сада, на них напали пророссийские активисты с битами. Также антимайдановцы использовали взрывпакеты.

Есть двое пострадавших. У одного разбита голова, он постоянно теряет сознание. Еще один пострадавший - пенсионер. Люди ждут «скорую». Антимайдан окружил евромайдановцев. Милиция пытается помочь. Люди прячутся, где могут – в кафе, на станции метро «Университет».

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Очевидец рассказал, что антимайдановцы бросали светошумовые гранаты. По его словам, людей вытягивали по одному и били. Мужчина рассказал, что его били 10 человек. А вот активист антимайдана заявил, что все было наоборот. На них напили и они дали отпор.