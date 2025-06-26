Многие из них были в плену с 2022 года.

Сегодня, 26 июня, Украина провела еще один этап обмена пленными с Россией. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

"Продолжаем обмены, еще один этап. Сегодня возвращаются воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы", - написал он.

Как отмечает Зеленский, большинство из них были в плену с 2022 года.

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"Делаем все, чтобы найти каждого, проверить информацию по каждой фамилии. Должны вернуть всех наших домой. Спасибо каждому, кто помогает нам в этом", - добавил президент Украины.

Согласно сообщению Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными(КШППВ), этот обмен - это продолжение большого обмена в соответствии со Стамбульскими договоренностями.

"Возвращена на Родину группа защитников в возрасте до 25 лет, а также защитников, получивших ранения и имеющих проблемы со здоровьем. На родную землю вернулись военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-морских сил, Сухопутных войск, ДШВ, Сил ТрО, а также бойцы Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы", - уточнили в Штабе.

Также отмечается, что значительная часть из числа сегодня освобожденных попала в плен во время обороны Мариуполя.

"Специфика сегодняшнего этапа обмена - удалось вернуть домой молодых воинов. Самому молодому Защитнику - 24 года и он попал в плен во время обороны Мариуполя в апреле 2022 года, в возрасте 21-го года", - отмечает Коррдинационный штаб.

Также удалось освободить из неволи нацгвардейцев, охранявших ЧАЭС.

Самому старшему защитнику, которого удалось вернуть на Родину - 62 года. Среди освобожденных сегодня защитников есть и офицеры.

Сообщается, что в целом домой возвращаются украинцы, оборонявшие страну на Донецком, Харьковском, Луганском, Херсонском, Киевском и Сумском направлениях.

"Освобожденные из плена защитники пройдут необходимый медицинский осмотр, получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также все положенные выплаты за все время пребывания в неволе", - говорится в сообщении.

Координационный штаб анонсировал в ближайшее время следующий этап освобождения украинских пленников.

Обмен пленными между Украиной и РФ - важные новости

Как сообщал УНИАН, договоренности об очередном крупном обмене пленными были достигнуты 2 июня в Стамбуле во время второго раунда переговоров между украинской и российской делегациями. Внимание было сосредоточено на необходимости обмена пленных бойцов в возрасте до 25 лет, а также тяжело больных и тяжелораненых. Также договорились об обмене тел умерших.

Согласно этим договоренностям, в течение 9-14 июня состоялось четыре волны обменов.

19 и 20 июня было сообщено об очередных этапах обменов в соответствии со стамбульскими договоренностями.

В частности, 20 июня из российского плена вернули тяжелораненых и тяжелобольных украинских военнослужащих.

Количество возвращенных не раскрывали. Но цифры должны озвучить после завершения всего процесса.

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