Сегодня, 26 июня, Украина провела еще один этап обмена пленными с Россией. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
"Продолжаем обмены, еще один этап. Сегодня возвращаются воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы", - написал он.
Как отмечает Зеленский, большинство из них были в плену с 2022 года.
"Делаем все, чтобы найти каждого, проверить информацию по каждой фамилии. Должны вернуть всех наших домой. Спасибо каждому, кто помогает нам в этом", - добавил президент Украины.
Согласно сообщению Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными(КШППВ), этот обмен - это продолжение большого обмена в соответствии со Стамбульскими договоренностями.
"Возвращена на Родину группа защитников в возрасте до 25 лет, а также защитников, получивших ранения и имеющих проблемы со здоровьем. На родную землю вернулись военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-морских сил, Сухопутных войск, ДШВ, Сил ТрО, а также бойцы Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы", - уточнили в Штабе.
Также отмечается, что значительная часть из числа сегодня освобожденных попала в плен во время обороны Мариуполя.
"Специфика сегодняшнего этапа обмена - удалось вернуть домой молодых воинов. Самому молодому Защитнику - 24 года и он попал в плен во время обороны Мариуполя в апреле 2022 года, в возрасте 21-го года", - отмечает Коррдинационный штаб.
Также удалось освободить из неволи нацгвардейцев, охранявших ЧАЭС.
Самому старшему защитнику, которого удалось вернуть на Родину - 62 года. Среди освобожденных сегодня защитников есть и офицеры.
Сообщается, что в целом домой возвращаются украинцы, оборонявшие страну на Донецком, Харьковском, Луганском, Херсонском, Киевском и Сумском направлениях.
"Освобожденные из плена защитники пройдут необходимый медицинский осмотр, получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также все положенные выплаты за все время пребывания в неволе", - говорится в сообщении.
Координационный штаб анонсировал в ближайшее время следующий этап освобождения украинских пленников.
Обмен пленными между Украиной и РФ - важные новости
Как сообщал УНИАН, договоренности об очередном крупном обмене пленными были достигнуты 2 июня в Стамбуле во время второго раунда переговоров между украинской и российской делегациями. Внимание было сосредоточено на необходимости обмена пленных бойцов в возрасте до 25 лет, а также тяжело больных и тяжелораненых. Также договорились об обмене тел умерших.
Согласно этим договоренностям, в течение 9-14 июня состоялось четыре волны обменов.
19 и 20 июня было сообщено об очередных этапах обменов в соответствии со стамбульскими договоренностями.
В частности, 20 июня из российского плена вернули тяжелораненых и тяжелобольных украинских военнослужащих.
Количество возвращенных не раскрывали. Но цифры должны озвучить после завершения всего процесса.