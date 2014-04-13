Под Славянском самооборона разоружила авто с боекомплектами для "Града"

Об этом на своей странице сообщил журналист Роман Бочкала.

"Только что на подъезде к Славянску местная самооборона задержала Краз. Под брезентом оказался полный кузов с "Иглами" - боекомплект для "Градов". Кто и куда его вез – неизвестно", – отметил Бочкала.

Также он отметил, что местное население уверено: оружие принадлежит украинскому Минобороны.

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"Другими словами - врагам. Именно так жители Славянска воспринимают киевскую власть и все что с ней связано", - отметил он.

Вместе с тем в эфире телеканала Интер сообщили, что самооборона разоружила три КрАЗа, нагруженных боекомплектами для ракет, пишет Украинская правда.

"Автомобили сопровождал всего один автомобиль ГАИ. Как только машины остановили для досмотра, "гаишники" просто испарились", - отметили в эфире Интера.

В свою очередь глава СБУ Валентин Наливайченко прокомментировал ситуацию так:

"Насколько нам известно, военные перемещались в сторону границы и имели свои военные задачи по обороне нашей страны".

Вместе с тем он пояснил, почему так получилось, что самооборона смогла разоружить машины, которые сопровождало ГАИ. По его словам, это произошло - "из-за недоверия, из-за того, что местная власть не доверяет центральной власти, провоцируются политические конфликты и люди в них втягиваются, часто – искусственно".

"Главное – понимать, что и местное население и местная власть должны помогать антитеррористическим операциям", - добавил Наливайченко.