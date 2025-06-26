УНИАН делится впечатлениями о сиквеле хитового техно-гороха о смертоносной кукле "Меган".

26 июня 2025 года в украинский прокат вышел фильм "М3ГАН 2.0" (M3GAN 2.0), продолживший сюжет хита трехлетней давности. Пошла ли истории на пользу смена жанра, читайте в обзоре УНИАН.

Немного предыстории

В конце 2022 года состоялась премьера техно-города M3GAN от культовой киностудии Blumhouse Productions – и он стал настоящей сенсацией. Фильм рассказывал об инженере высокотехнологичной игрушечной компании Джемме, которая вместе с коллегами Тесс и Коулом создала куклу нового поколения М3ГАН, используя технологии искусственного интеллекта. Уникальная игрушка быстро стала неотъемлемой частью жизни ее племянницы Кэди, чьи родители недавно погибли в автокатастрофе. Однако очень скоро разработанная, чтобы защищать свою владелицу, М3ГАН эволюционировала от невинной куклы до неконтролируемой убийственной машины.

Лента, сочетавшая элементы научной фантастики, хоррора и комедии, была положительно воспринята как критиками, так и зрителями, заработав при этом в прокате более 180 миллионов долларов при скромных 12 миллионах, потраченных на ее производство. Это сделало ее одним из самых прибыльных фильмов ужасов года.

Видео дня

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,3 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 93% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 78% от зрителей. Между тем, на Metacritic киноэксперты оценили его в 72 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 6,6 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

А еще "Меган" возобновила интерес широкой аудитории к техно-хоррорам, уже немного угасший после Ex Machina Алекса Гарленда и нескольких эпизодов "Черного зеркала" – фильмам, в которых человекоподобные роботы, созданные помогать людям, выходят из-под контроля. Уже после этого на экраны вышли не очень успешная "Непокорная Элис" с Меган Фокс и куда теплее воспринятый критиками "Компаньон" с Софи Тэтчер.

Неудивительно, что студия решила продолжить историю "Меган" – уже в начале 2023 года стало известно, что фильм получит сиквел, который также поручили снять новозеландскому режиссеру Джерарду Джонстоуну, создателю первого фильма. Впрочем, если фильм 2022 года он ставил по сценарию Акелы Купер ("Воплощение зла", "Монахиня 2"), то новый фильм Джонстоун уже снимал по собственной истории.

Более того, в 2024 году был анонсирован спинофф M3GAN – научно-фантастический хоррор SOULM8TE, который должен выйти на экраны в начале 2026 года. Режиссером и сценаристом выступила ирландка Кейт Долан, которая до этого сняла хоррор "Ты не моя мама" (2021). По сюжету фильма, мужчина покупает себе андроида с искусственным интеллектом, чтобы пережить потерю недавно умершей жены. Пытаясь создать действительно умную партнершу, он нечаянно превращает безобидного бота для любви в смертоносную родственную душу.

О чем фильм

Но вернемся к "М3ГАН 2.0". Итак, события фильма происходят через два года после финала предыдущего. Теперь Джемма стала настоящим борцом с внедрением искусственного интеллекта, постоянно участвуя в тематических конференциях, от чего страдает ее работа – вместе с Тесс и Коулом они создали небольшую компанию, которая пытается делать действительно полезные технологии без использования ИИ, но дела у них идут не очень.

Тем временем, Кэди до сих пор пытается отойти от пережитых травм – она уже ходит в настоящую школу, но так и не может наладить дружбу с настоящими детьми. Куда больше ее интересуют технологии, и в будущем она хочет пойти по стопам Джеммы, что последняя, конечно же, не одобряет.

Параллельно американское правительство начинает активно использовать в тайных операциях робота "Амелию" – убийственное оружие с ангельским лицом, созданное на базе украденной технологии "Меган". И, зарумеется, как и предшественница, новая кукла-убийца быстро выходит из-под контроля, убивая всех причастных к ее созданию. В этом списке есть и Джемма, поэтому чтобы защитить себя и своих близких, а заодно и всю страну, она должна пойти на рисковый шаг – возродить "Меган". Но теперь она должна быть еще более смертоносной.

Стоит отметить, что работая над новой "Меган", режиссер Джерард Джонстоун пошел на рискованный шаг – полностью изменил жанр фильма. Так, если первая часть была больше похожа на техно-хоррор, более камерный и мрачный, фокусируясь на общении травмированного психологически ребенка с роботом, то вторая часть больше похожа на яркий научно-фантастический экшн – со зловещими заговорами и драками роботов. А еще в этой части работам попытались придать больше человечности.

Актеры и персонажи

К главным ролям в фильме вернулись большинство основных актеров. Так, Эллисон Уильямс ("Прочь", сериалы "Патрик Мелроуз", "Путники") вновь воплотила образ Джеммы, а Вайолет МакГроу ("Доктор сон", "Черная вдова") сыграла Кэди.

Тем временем, новозеландская танцовщица Эми Дональд (сериал "Сладкоежка") снова сыграла "Меган", тогда как голос кукле в оригинальной озвучке еще раз предоставила Дженна Дэвис ("Лиза Франкенштейн").

При этом Брайан Джордан Альварес и Джен Ван Эппс снова воплотили образы Коула и Тесс.

Среди новых имен в касти – американский комик Аристотель Атари, наиболее известный по участию в скетч-шоу "Субботним вечером в прямом эфире". Он сыграл борца с ИИ Кристиана, который начал сотрудничать с Джеммой.

Джемейн Клемент ("Что мы делаем в тени") сыграл владельца мощной технокорпорации Алтона Эпплтона, а Тимм Шарп (сериалы "Основано на реальных событиях", "Перси Джексон и Олимпийцы") – представителя военного ведомства США, который должен был взять под контроль "Амелию" и "Меган".

В то же время роль "Амелии" досталась голливудской актрисе родом из Киева Иванне Сахно ("Тихоокеанский рубеж: Восстание", "Шпион, который меня бросил", сериал "Асока"). Хотя актриса уже почти 15 лет проживает в США, она не забывает об Украине – Сахно открыто поддерживает соотечественников с начала Революции Достоинства 2014 года, участвуя в мероприятиях украинской диаспоры в Калифорнии и выступая с публичными осуждениями действий РФ. Также она является амбассадором проекта United24. Это такой себе приятный бонус для украинских зрителей.

Реакция на фильм

Мировая премьера фильма состоялась в Нью-Йорке 24 июня 2025 года и он получил смешанные реакции – кому-то понравился ход со сменой жанра, а кто-то наоборот его не оценил.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 5,6 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 65% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 55 из 100 баллов, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Наш вердикт

Мы больше склоняемся к тому, что эксперимент с изменением формы и содержания сиквела "Меган" был правильным шагом. Да, не все было идеально – что-то было не очень логично, что-то абсурдно, где-то перемудрили, а что-то слишком предсказуемо. Но это была попытка переосмыслить персонажа, причем довольно веселая и зрелищная попытка.

В целом, это вполне неплохой развлекательный фильм на вечер – более масштабный, с несколькими интересными сюжетными поворотами, с большим количеством драк и взрослых шуток, а также рядом референсов для знатоков жанра.

Общая оценка – 6,5 из 10 баллов.

***

О других новинках этой недели в кинотеатрах читайте в нашем отдельном обзоре. Также вы можете ознакомиться с подборкой лучших сериалов июня 2025 года.

Марина Григоренко