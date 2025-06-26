В Украине падают цены на картофель нового урожая: сколько стоит килограмм сейчас

Стоимость картофеля на сегодняшний день в среднем на 30% выше, чем годом ранее.

Цены в Украине на картофель урожая 2025 года снижаются по мере увеличения предложения на рынке.

Аналитики проекта EastFruit отметили, производители уже готовы отгружать молодой картофель по 18-28 грн/кг ($0,43-0,67/кг), что в среднем на 10% дешевле, чем неделей ранее.

Отмечается, что удешевление связано с увеличением предложения картофеля нового урожая из местных хозяйств. При этом избежать резкого обвала цен удалось за счет высокого спроса на эту продукцию.

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Стоит отметить, что стоимость картофеля на сегодняшний день в среднем на 30% выше, чем годом ранее. Ожидается, что цены на этот овощ продолжат снижаться и на следующей неделе, поскольку предложение картофеля будет только увеличиваться.

Цены на картошку в супермаркетах Украины

В АТБ овощ урожая 2025 года продают по 27,89 грн/кг.

При этом в Сильпо цены стартуют от 24,90 грн/кг.

В тоже время в Varus картошку можно купить по 19,90 грн/кг, но это цена со скидкой.

Цены на продукты в Украине - последние новости

В Украине на прошлой неделе начала дорожать ранняя капуста, потому что овощ ранних сортов почти закончилась, а более поздние сорта еще в продажу не поступили.

Кроме того, пошли вверх цены на огурцы из-за сокращения предложения, потому что в теплицах массово проводятся зачистки перед подготовкой ко второму севообороту.

В то же время фиксируют существенное снижение цен на черешню.

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