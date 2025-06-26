Российские агенты могут отравить печенье или кофе, а также вмонтировать в них взрывчатку.

Российские оккупанты используют различные методы для поражения украинских военных под видом волонтерской или бытовой помощи. Об этом в в эфире Ранок.LIVE рассказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак.

"Мы видели случаи предыдущие годы, когда РФ через своих агентов передавала нашим военнослужащим в виде волонтерской помощи банальную банку с медом, банку, и там же не видно, что внутри. И там была взрывчатка рассчитана на то, что когда ты открываешь - тянешь за крышку, тянешь этот шнурочек и происходит взрыв. К сожалению, наши военные тогда погибли", - сказал он.

По словам эксперта, российские агенты могут действовать под видом волонтеров, продавцов, местных жителей в прифронтовых регионах.

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"Продавцы, продавщицы, которые работают в магазинах. Просто кофе, "сникерсы", печенье в прифронтовых регионах. Они так же могут быть завербованы россиянами, они так же могут подсунуть нашим военнослужащим какие-то "сникерсы", он может быть ядовитым. Какой-то пакет может быть заминированным или отравленным. Поэтому надо работать на опережение", - подчеркнул Ступак.

На каких городах может сосредоточиться враг этим летом

Как сообщал УНИАН, ранее бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак рассказал, что во время летней кампании российские оккупационные войска могут сосредоточить свои усилия на продвижении в Донецкой области, поскольку хотят "закрыть вопрос" с несколькими городами.

По его словам, враг, вероятно, сосредоточится на таких городах как Покровск, Константиновка, Краматорск и Славянск.

"Если упадет Покровск и Константиновка, то они двинутся всей этой массой на Краматорск и Славянск, чтобы взять города в окружение", - добавил Ступак.

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