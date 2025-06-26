Рассказываем, чем лучше мыть посуду - губкой или щеткой, и почему губки у американцев - редкость.

Американский подход к мытью посуды несколько отличается от привычного нам. Практически в каждом доме американцев есть посудомоечная машина, которая значительно облегчает жизнь. Но даже когда появляется необходимость мыть посуду вручную, то губки практически не используются. Чем и как американцы моют посуду - рассказываем ниже.

Чем лучше мыть посуду - губкой или щеткой, и как это делают в США

Как уже говорили, большинство американцев пользуются посудомоечными машинами. Раковина с водой нужна лишь для размягчения прилипших остатков пищи, после чего посуда отправляется в машину для мытья.

Почему американцы моют посуду перед тем, как положить ее в посудомоечную машину? Собственно, так делают не только в Америке, и посуду не моют, а очищают от остатков пищи - без этого шага посудомоечная машина в скором времени может просто выйти из строя. Очищать посуду от остатков пищи как раз лучше щеткой, а не губкой.

Видео дня

Мытье посуды под проточной водой по одной тарелке у американцев непопулярно - это слишком большой расход воды и моющего средства. Вместо этого часто используют метод с тазиком, наполненным мыльной водой: сначала замачивают и моют всю посуду, а затем ополаскивают ее. Или же можно часто встретить две раковины, одна из них и выполняет роль того самого "тазика":

сначала раковину наполняют водой, добавляют моющий гель, погружают и моют стаканы;

затем ополаскивают горячей водой из-под крана (или используют таз с горячей водой, которую меняют);

затем переходят к мытью тарелок, начиная с самых чистых, после - столовых приборов;

в конце моют кастрюли и сковородки.

Основной принцип - вымыть сначала самые чистые предметы, постепенно переходя к более грязным. При этом важно тщательно очищать посуду перед мытьем.

Вместо губок американцы используют специальные щетки, считая их более гигиеничными. После ополаскивания посуду не сушат сразу - ее либо оставляют влажной, либо выкладывают на полотенце для высыхания.

Ранее мы подробно рассказывали, чем нужно мыть посуду и почему нельзя делать это губкой.

Вас также могут заинтересовать новости: