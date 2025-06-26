Пользователей призывают не вводить логины и пароли от аккаунтов на незнакомых или подозрительных сайтах.

Украинцев предупредили о новой схеме мошенников под видом службы поддержки Facebook. Злоумышленники взламывают страницы, выманивая у пользователей их данные для входа.

Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи в своем Telegram-канале.

Как работает схема

"Мошенники присылают письма на адреса электронной почты от имени службы поддержки Facebook. В них сообщают о нарушении условий использования и угрозе блокировки аккаунта. Чтобы якобы избежать блокировки, пользователю предлагают перейти по ссылке и пройти проверку. Ссылка направляет на мошеннический сайт, похожий на официальный", - говорится в сообщении.

Видео дня

Далее на мошенническом сайте пользователю предлагают ввести учетные данные: адрес e-mail или номер телефона, пароль, код двухфакторной аутентификации.

В Госспецсвязи предупреждают, что эти данные мошенники используют для похищения аккаунта и дальнейшего использования профиля в мошеннических схемах.

Как уберечься

Пользователей призывают не вводить логины и пароли от аккаунтов на незнакомых или подозрительных сайтах. Также стоит обращать внимание на адрес, протокол сайта.

В Госспецсвязи предупредили, что настоящие электронные письма от Meta (Instagram, Facebook) о безопасности аккаунта и входа в него, присланные в течение последних 14 дней, можно найти в настройках профиля в разделе "Пароль и безопасность".

Мошеннические схемы - последние новости

25 июня стало известно, что в сети распространяется фейковая информация о якобы выплатах в размере 24 тысяч гривень тем, кто не выезжал из Украины после 24 февраля 2022 года. В Центре противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО заявили, что эта информация не соответствует действительности и является фейком. В ЦПД предупредили, что такие фейки распространяются с целью увеличения охватов и аудитории того или иного ресурса.

Ранее в Национальном банке сообщали о рассылке писем с вредоносными вложениями, имитирующих официальное письмо от НБУ.

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