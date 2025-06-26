Это также первая раскладушка на рынке с тройной защитой – от воды, пыли и падений

Китайский бренд Vivo анонсировала складной смартфон X Fold 5. Это тонкий, но мощный аппарат, который при этом первым в экосистеме Android получил поддержку технологий Apple, пишет Android Authority.

Так, телефон может соединяться с AirPods и Apple Watch, отображать звонки и сообщения, а также синхронизировать данные об активности. Правда, здесь не все так просто. Для использования смарт-часов и наушников их все равно нужно сначала настроить через iPhone.

К тому же, на старте продаж смартфона этой функциональности не будет – ее добавят позже с обновлением софта. Vivo называет это "опытом нативного уровня", но не делится подробностями касательно реализации такой совместимости.

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По начинке: X Fold 5 получил основной 8,03-дюймовый гибкий дисплей и 6,53-дюймовый дополнительный экран. Внутри – чипсет Snapdragon 8 Gen 3, до 16 ГБ ОЗУ и аккумулятор емкостью 6000 мАч. Поддерживается быстрая зарядка 90 Вт и беспроводная на 30 Вт. Камера тройная – с объективами 50 Мп каждый.

X Fold 5 стал первым в мире складным смартфоном с трехкратной защитой – от воды, пыли и падений. А еще устройство получило очень легкий и тонкий корпус: в сложенном состоянии его толщина составляет всего 8,93 мм, а в разложенном – 4,3 мм.

Новинка доступна по предзаказу в Китае по цене от 6999 юаней, $975 (~40 000 грн) за базовую комплектацию 12 + 256 ГБ до 9499 юаней, $1300 (~54 000 грн) за топовый вариант на 16 ГБ + 1 ТБ.

Ранее сообщалось, что Xiaomi работает над полноценной совместимостью своих устройств с Apple Watch, AirPods и HomePod. Как именно это будет реализовано, пока непонятно.

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