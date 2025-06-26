Виталий Кличко на расширенном совещании КГГА призвал подчиненных работать эффективно и слаженно. Политические лозунги и дешевые шоу не обеспечат жизнедеятельность города, подчеркнул мэр Киева. Об этом сообщает сайт КГГА.

"Все службы города в сложных условиях военного положения должны действовать максимально слаженно и эффективно. И соблюдать действующее законодательство, регламент исполнительного органа Киевсовета и распределение обязанностей между заместителями. И не допускать хаотических решений или тех, которые не согласованы с профильными заместителями главы КГГА", - заявил Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что политика не должна доминировать и вызывать хаос в управлении городом.

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"Все руководители должны руководствоваться прежде всего профессиональными обязанностями и законодательством. Потому что жизнедеятельность города, комфорт его жителей не обеспечишь политическими лозунгами, дешевыми шоу и постами в соцсетях!" – сказал мэр.

На расширенном совещании присутствовали главы районов, заместители главы КГГА, руководители структурных подразделений и стратегических коммунальных предприятий. Обсуждались вопросы обеспечения жизнедеятельности города. В частности, ликвидации последствий вражеских атак, подготовки к отопительному сезону и новому учебному году, сообщил Кличко.