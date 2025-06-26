Порошенко не доверяют уже 80% украинцев, это - абсолютный антирекорд, - опрос

Уровень доверия украинцев к лидеру "Евросолидарности", нардепу Петру Порошенко достиг максимальной отметки в 79,6%. Об этом свидетельствуют опубликованные 25 июня результаты совместного исследования сразу трех социологических учреждений - Института стратегических исследований и прогнозов Янус, Центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS и ежемесячного издания Барометр общественных настроений.

Так, согласно результатам опроса, Петру Порошенко скорее не доверяют или полностью не доверяют 79,6% украинцев. Полностью доверяют лидеру "Европейской солидарности" лишь 5,5% респондентов.

Резкое ухудшение отношения граждан к этому политику эксперты ранее объясняли рядом причин. Так, эксперт Петр Олещук назвал основные из них:

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"Первое - это санкции и подозрение в государственной измене, связанные с многолетним сотрудничеством Порошенко с россией, обвинениями в лоббировании размещения Черноморского флота рф в Крыму, сделками со Свинарчуками и Медведчуком, торговлей углем с ОРДЛО и связями с УПЦ МП. Второе - это существенное обогащение Порошенко именно в период войны, когда нардеп прокручивал донаты украинцев через свой банк под проценты и зарабатывал на военных облигациях. Цинизма добавляет то, что заработок этот не просто на народе, но и на крови. Третье - лицемерие, когда пиар-акции Порошенко контрастируют с его реальными действиями. Дроны, купленные на донаты украинцев, лежат на складах. Их нельзя передать военным, пока Порошенко не вернется с отдыха за границей, чтобы снять драматическое видео", - пояснил Олещук.

По мнению политолога Валентина Гладких, рост недоверия к Порошенко означает, что украинцы требуют справедливого наказания для политика.

"Именно такие показатели свидетельствуют о том, что люди верят следствию и закону, а не Порошенко. А он предал. И не просто предал. Он променял Украину на кровавые деньги путина. Он обнимал диктатора, а потом со слезами награждал героев посмертно, а потом снова торговал с россией. Его дети променяли Украину на лакшери-жизнь в Лондоне. Для него государство, как и для путина - источник ресурсов. Поэтому люди четко сигнализируют: Порошенко - не жертва, он - соучастник преступлений", - отметил эксперт.

Опрос проводился по всей Украине кроме оккупированных территорий и территорий, где ведутся боевые действия с 6 по 11 июня 2025 года методом личного интервью. В нем приняли участие 2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность примерно равна 2,6%.

Как сообщалось, Петр Порошенко под видом командировки в немецкий город Висбаден для участия в заседании межпарламентского совета Украина - НАТО на самом деле провел с семьей время на отдыхе в Турции. Там он подарил 1 миллион долларов США своим детям, среди которых - военнообязанный сын Порошенко Алексей. Последний - официально признан уклонистом: вместе с братом они выехали из Украины в Лондон перед полномасштабным вторжением.