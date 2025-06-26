Несмотря на сложную ситуацию на Покровском направлении, у оккупантов есть возможности продвинуться в другом месте.

Враг сейчас начал сосредотачивать силы на Покровском направлении, хочет расширить там фронт и атаковать в тех местах, где считает, есть слабость обороны ВСУ. Но это ошибочный расчет, хотя ситуация все же сложная, заявил военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в интервью Radio NV.

"Враг, имея достаточно амбициозные планы на летнюю наступательную кампанию по оккупации той части Донецкой области, которая находится под контролем наших сил и средств, - речь идет в первую очередь об агломерации, включающей в себя Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку, - точно не рассчитал свои усилия и меры, которые они готовили, чтобы эта атака была максимально эффективной. Они оказались недостаточно действенными и эффективными. До сих пор не созданы три мощных плацдарма в направлении на Лиман, на Часов Яр, в направлении от Торецка, чтобы эта атака была с таким результатом, на который рассчитывала Москва. Поэтому враг сейчас сосредоточил свои усилия на реализации планов и замыслов по полному блокированию нашей Покровско-Мирноградской агломерации", - прокомментировал Селезнев.

Он подчеркнул, что враг длительное время атаковал эти населенные пункты, наших защитников "в лоб", но нес немалые потери и не имел никаких территориальных достижений. И сейчас он пытается расширить "тиски" оперативного окружения как восточнее, так и западнее.

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"Соответственно когда мы говорим о западном фланге российского наступления, то иногда появляется информация, что враг заходит на территорию Днепропетровской области. Но это вынужденная для него мера, потому что за меньшим радиусом враг не способен проткнуть нашу оборону. Сейчас он пытается таким образом, заходя на территорию Днепропетровской области, расширить ширину фронта и соответственно атаковать нас в тех местах, где по мнению врага, у нас нет устойчивых оборонительных фортификаций", - объяснил Селезнев.

В то же время он назвал эти планы оккупантов "абсолютной иллюзией", потому что расширение фронта снижает плотность боевых порядков, а это приводит, как правило, только к боевым потерям и не предоставляет территориальных достижений.

При этом Селезнев отметил, что хотя ситуация под Покровском остается чрезвычайно сложной, все же она "абсолютно контролируемая и украинские силы обороны проводят соответствующий комплекс контрмер, чтобы не допустить дальнейшее продвижение врага, это очевидно".

Однако, по его мнению, тревожной для нас является ситуация на направлении восточнее Мирнограда.

"Там враг, к большому сожалению, имеет возможности для продвижения", - отметил военный эксперт.

Ситуация на Покровском направлении - что известно

Как сообщал УНИАН, в ОСУВ "Хортица" сообщили, что РФ усиливает наступление на Покровском направлении, враг пытается использовать численное преимущество и развивать свое наступление. ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление.

16 июня председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко сообщил, что на Покровском направлении идут ожесточенные бои, но продвинуться к Покровску российские оккупанты не могут.

По его словам, ситуация на этом направлении остается самой горячей на фронте. Он пояснил, что враг пытается прорваться как на Покровском, так и на смежном Новопавловском направлении. Оба направления россияне рассматривают как единую зону наступления с целью расширить фланги и выйти к административным границам Днепропетровщины.

Вчера проект DeepState информировал, что российская армия оккупировала населенные пункты Андреевка и Константинополь Донецкой области.

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