В Славянске в упор расстреляли машину с людьми

Кто находился в этом автомобиле на момент стрельбы, пока не известно. По словам людей, которые слышали выстрелы, всего было слышно около 10 хлопков.

Как стало известно, по неофициальной информации, в ходе стрельбы погибли два человека, которые находились внутри автомобиля. Также, в травматологию больницы им. Ленина был доставлен 21-летний парень, который попал под автоматную очередь случайно.

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По словам его жены, его состояние медики оценивают как тяжёлое. Повреждена трахея, пищевод. Пуля прошла через шею, также парализована рука. Сейчас он находится в местной больнице. Но вскоре его должны доставить санавиацией в Донецк, сообщает slavgorod.com.ua.

По словам иностранных журналистов, которые находились на месте происшествия, в автомобиле была обнаружена именная банковская карта на имя Мещерякова Андрея.

На сидении виден голубой бирет, а на подголовнике переднего сидения висит бейджик тыльной стороной, на котором написано: пропуск№3 Донецкая областная администрация.

Тел убитых в автомобиле не было.