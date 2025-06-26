В Польше стало меньше сторонников вступления Украины в ЕС и НАТО, - опрос

Главными аргументами против вступления Украины в ЕС и НАТО называли опасения относительно нечестной экономической конкуренции и проблемы с коррупцией.

Доля противников вступления Украины в Европейский Союз и НАТО среди жителей Польши больше, чем сторонников. Об этом свидетельствуют результаты опроса IBRiS по заказу Defence24 и инициативы Stand With Ukraine.

Согласно результатам опроса, поляки уже не так сильно поддерживают идею вступления Украины в ЕС и НАТО. Среди жителей Польши существуют разногласия по этому вопросу.

Отмечается, что вступление Украины в ЕС поддержали 35% опрошенных, а в НАТО - 37%. Против высказались по 42% респондентов.

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Социологи поделились, что главными аргументами против вступления Украины в ЕС и НАТО называли опасения относительно нечестной экономической конкуренции, а также проблемы с коррупцией в стране. Также поляки обеспокоены эскалации войны в случае принятия Украины в НАТО.

На вопрос, должна ли Польша поддерживать Украину на международном форуме, 52% респондентов ответили утвердительно, а 29% - выступили против. Более того, около 46% опрошенных заявили, что военная помощь Украине должна быть сокращена или приостановлена полностью.

Собираются ли украинцы в Польше навсегда оставаться в этой стране

Ранее польская редакция Business Insider опубликовала результаты социологических опросов, проведенных среди украинцев в Польше. Они показали, что подавляющее большинство украинцев, которые находятся в Польше, не планируют навсегда оставаться в этой стране.

Также опросы показали, что почти 90% украинцев положительно оценивают ситуацию с работой в Польше. Тем не менее уровень положительного отношения украинцев к Польше и полякам постепенно снижается.

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