Представитель МИД Китая обвинил НАТО в клевете.

В Министерстве иностранных дел Китая отрицают, что Пекин поставляет оружие хотя бы одной из сторон российско-украинской войны. В КНР обвинили НАТО в дезинформации. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что генеральный секретарь НАТО Марка Рютте перед встречей с мировыми лидерами на саммите Альянса в Гааге заявил, что Китай поддерживает военные усилия в российско-украинской войне.

"Учитывая нашу долгосрочную угрозу со стороны РФ, а также массовое наращивание военной силы в Китае и тот факт, что Северная Корея, Китай и Иран поддерживают военные усилия в Украине, действительно важно, чтобы мы тратили больше. Поэтому это будет вопросом номер один в повестке дня сегодня", - сказал Рютте.

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Представитель МИД Китая Го Цзякунь назвал слова генсекретаря НАТО "клеветой". По его словам, соответствующий персонал Альянса искажает информацию о наращивании военных мощностей Пекином.

Какое оружие Китай поставляет России

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Китай поставляет в Россию порох и артиллерию. По его словам, это подтверждает разведка и Служба безопасности Украины.

Также Зеленский сообщал, что представители Китая занимаются производством некоторого оружия на территории России.

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