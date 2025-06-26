Дроны-перехватчики не смогут покрыть всю территорию страны, отметил Юрий Игнат.

Сейчас у Украины на вооружении есть разные типы зенитных дронов, которыми можно сбивать БпЛА врага. Об этом в эфире "Radio NV" рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Партнеры активно помогают в этом. Понятно, что не дронами едиными. Надо еще много средств, чтобы проводить радиолокационную разведку, выходить на цель, системы наведения. Таким образом масштабировать это по всей территории страны. Конечно, мы не сможем покрыть дроновым ПВО всю страну. Но сделать это, как мы делаем с начала вторжения локально, закрывая города, объекты, направления, города - к тому оно все и идет", - сказал Игнат.

Он добавил, что операторы зенитных БпЛА могут работать в составе мобильных огневых групп. Поскольку их эффективность для сбивания "Шахедов" сейчас снизилась из-за того, что Россия начала запускать их на большей высоте.

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"Но если их опустят ниже, соответственно, их актуальность сразу возникает. Потому что враг сегодня может атаковать высоко, а второй день может атаковать низко. В составе этих мобильных огневых групп могут появиться тоже дроны-перехватчики. Они могут и отдельно работать, и где-то привлекаться работать вместе на тех же направлениях, чтобы делать какую-то координацию", - добавил Игнат.

Российские атаки: важные новости

Ранее главный редактор Defense Express Олег Катков рассказал, что Россия до сих пор может получать элементы для "Шахедов" в Иране. Он также отметил, что максимальный показатель сбития "Шахедов" у Сил обороны составляет 90%. Он отметил, что это очень хорошие показатели, однако они не могут гарантировать безопасность всех объектов. Ведь это в принципе невозможно.

Также он отметил, что сейчас Россия способна производить около 90 "Шахедов" в сутки. По его словам, враг может дойти до производства сотни ударных БпЛА этого типа или даже больше.

"Речь идет о создании простых цехов, на которых просто человеческий труд, ручная работа по проклейке, сборке тех "Шахедов" из готовых комплектующих, которые массово закупаются в Китае. И до сих пор есть поставки из Ирана", - добавил он.

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