Как известно, грядущий сезон станет финальной частью.

В пятницу, 27 июня, состоится премьера третьего и последнего сезона популярного южнокорейского сериала "Игра в кальмара". История главного героя Сон Ги Хуна, номера 456, подходит к развязке.

"Игра в кальмара" 3 сезон - что важно знать

Режиссер и автор сценария сериала Хван Дон Хек ранее заявлял, что грядущий сезон станет финальной частью: зрителям наконец предстоит узнать, сможет ли Сон Ги Хун одержать верх в противостоянии с организаторами смертельной игры.

Анонсировалось, что ему предстоит принять ряд судьбоносных решений. Он и другие выжившие участники столкнутся с еще более опасными испытаниями, а каждый новый выбор будет иметь все более тяжелые последствия.

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В финале сериала сыграют Ли Чон Че, Ли Бьон Хон, Ви Ха Чжун, Им Си Ван, Кан Ха Ниль и другие актёры.

В трейлере третьего сезона показано, что Ги Хуна оставили в живых, чтобы заставить продолжить игру, но после гибели друга он, похоже, утратил веру в успех.

Сериал "Игра в кальмара" - что было в первых двух сезонах

Сезон 1. Прошло четыре года с тех пор, как "Игра в кальмара" появилась на Netflix и стала мировым хитом. Ги Хун - бедный, разведенный отец - принимает участие в тайном соревновании, где игроки с долгами борются за крупный приз, рискуя жизнью. Победитель получает миллиарды, проигравшие - умирают. В финале он одолевает друга детства Чо Сан-у, но, вернувшись домой, обнаруживает смерть матери. Позже решает остановить смертельные игры, увидев, как вербуют новых участников.

Сезон 2. После победы Ги Хун пытается найти организаторов. Его захватывают, и он добровольно возвращается в игры, надеясь уничтожить систему изнутри. Его план проваливается, и он вынужден участвовать без поддержки. Второй сезон показывает только половину новых испытаний. Остальная часть - в финальной главе.

Напомним, ранее УНИАН писал, что Netflix представил официальный трейлер третьего сезона сериала "Игра в кальмара".

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