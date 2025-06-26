Узнайте, при каком условии украинка может попасть на фронт.

В Украине продолжается полномасштабная война, во время которой защита Родины является конституционной обязанностью всех граждан. Но законодательство предусматривает послабления для некоторых категорий. Мы разобрались, планируется ли в июле мобилизация женщин-медиков и женского пола в целом. А объяснили, как украинкам добровольно попасть в армию.

Будет ли мобилизация женщин в Украине

В июле 2025 года не ожидается изменений в законах, и новых обязанностей у дам не появится. Мобилизация женщин в Украине по-прежнему проводится на добровольных началах. Девушка может подписать контракт с ВСУ, если захочет, но принудить её невозможно.

Запрета покидать Украину у женского пола тоже нет. Исключения - женщины-военные и госслужащие; они могут пересечь границу только для командировки.

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При этом действует воинский учет для украинок, которые выучились на медиков, фармацевтов, стоматологов, медицинских сестер. Даже если они трудоустроены не по специальности, то все равно должны иметь военно-учетный документ. В случае нарушения их не возьмут на работу и могут наказать штрафом.

Пока неизвестно, появится ли в будущем обязательная всеобщая мобилизация женщин. На данный момент в Верховной Раде таких проектов не зарегистрировано.

Как пойти добровольцем в ЗСУ девушке

В целом процесс подписания контракта для женского пола почти такой же, как для мужского. Доброволице надо оценить свои навыки и подумать, где пригодились бы её навыки и образование. Нужно найти воинскую часть, где она хотела бы служить, получить направление на должность и с ним обратиться в ТЦК. Там выдадут направление на ВВК (военно-врачебную комиссию). При наличии проблем со здоровьем мобилизация женщин в 2025 запрещена даже по согласию.

По опыту других защитниц, перед тем, как женщине пойти на войну в Украине, нужно хорошо обдумать свое решение. После подписания контракта вы не сможете "передумать", демобилизоваться или выехать за границу, пока не будет принят соответствующий закон. Перед службой желательно посоветоваться с женщиной, которая уже служит на желаемой должности.

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